Помпео обсудил с президентом Афганистана переговоры США с талибами

США 12 февраля 2020 00:07 (UTC+04:00)
Помпео обсудил с президентом Афганистана переговоры США с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, который отметил прогресс в ходе мирных переговоров с представителями радикального движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я был рад получить сегодня звонок от госсекретаря США Помпео, который проинформировал меня о значительном прогрессе, достигнутом в ходе продолжающихся мирных переговоров (США - ред.) с "Талибаном". Госсекретарь сообщил мне о предложении "Талибана" о существенном и долговременном сокращении насилия", - написал Гани в Twitter.

"Это отрадное событие, и я рад, что наша принципиальная позиция по вопросу о мире к настоящему времени начала давать плодотворные результаты", - отметил афганский президент.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.

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