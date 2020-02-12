Лидер демократов в Сенате США назвал проект бюджета планом уничтожения Америки

США 12 февраля 2020 00:35 (UTC+04:00)
Лидер демократов в Сенате США назвал проект бюджета планом уничтожения Америки

Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) назвал во вторник "планом уничтожения Америки" представленный 10 февраля вашингтонской администрацией проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год, который начнется 1 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это план уничтожения Америки, <...> который доказывает, что [президент США Дональд] Трамп лжет о вопросах здравоохранения. Одним словом из девяти букв можно резюмировать бюджет президента: лицемерие", - утверждал демократ, выступая в Конгрессе на совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Он также подверг критике предложение исполнительной власти сократить финансирование программ списания задолженности учащихся по займам на обучение. "Он [проект бюджета] затруднит учащимся процедуру выплаты долгов", - отметил Шумер. "Мне нравится говорить, что бюджет - это сыворотка правды. Он [Трамп] мошенник и американцы видят, что он не борется за них", - считает сенатор.

"Это бессердечный бюджет", - добавила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она выступила с такой оценкой в связи с тем, что Белый дом предложил урезать финансирование программам государственного медицинского страхования. "Его [проект бюджета] необходимо отклонить. Это полный отказ от того соглашения по бюджету, которое мы достигли по внутренним и оборонным приоритетам. Очевидно, что этой администрации нельзя доверять, - считает спикер. - Наш федеральный бюджет должен быть изложением наших национальных ценностей. То, что важно для нас как для страны, должно отражаться в том, как мы распределяем наши средства". По мнению Пелоси, предложенный проект бюджета говорит о "бесчисленных невыполненных обещаниях, которые были даны американскому народу".

В понедельник вашингтонская администрация представила проект федерального бюджета на следующий финансовый год, в котором расходы предусмотрены в размере $4,8 трлн.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Хасан Рухани: В Иране увеличится добыча газа
Хасан Рухани: В Иране увеличится добыча газа
Платформа иранского газового месторождения «Южный Парс» готова к эксплуатации
Платформа иранского газового месторождения «Южный Парс» готова к эксплуатации
В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов
В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов
Loading Bars
Лента новостей
NASA объявило о наборе нового поколения астронавтов для полетов на Луну и Марс США 02:51
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях Другие страны 02:35
Картину Дэвида Хокни "Всплеск" продали в Лондоне почти за $30 млн Европа 02:19
Берн расследует роль швейцарской компании в шпионской деятельности ЦРУ Европа 02:05
Парламент Испании одобрил дальнейшее рассмотрение законопроекта об эвтаназии Европа 01:51
Байден отменил мероприятие в день праймериз в Нью-Гэмпшире и летит в Южную Каролину США 01:35
В Монголии произошло землетрясение Другие страны 01:23
СБ ООН 12 февраля проголосует по резолюции в поддержку перемирия в Ливии В мире 01:12
Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона Европы Европа 00:49
Лидер демократов в Сенате США назвал проект бюджета планом уничтожения Америки США 00:35
Помпео обсудил с президентом Афганистана переговоры США с талибами США 00:07
Киев подписал с ЕС соглашение о выделении €25 млн на цифровизацию Европа 11 февраля 23:51
МВД Азербайджана прокомментировало попытку проведения несогласованнной акции перед зданием ЦИК в Баку Общество 11 февраля 23:34
Подозрение на коронавирус в Боливии не подтвердилось Другие страны 11 февраля 23:28
Аббас заявил, что "сделка века" нарушает международное право Арабские страны 11 февраля 23:12
Boeing впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолеты США 11 февраля 22:55
Число жертв наводнений в Бразилии выросло до четырех человек Другие страны 11 февраля 22:37
Боррель сомневается, что "сделка века" Трампа приведет к возобновлению диалога В мире 11 февраля 22:15
Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая Другие страны 11 февраля 21:49
В Евросоюзе обеспокоены ситуацией с мигрантами в Ливии Другие страны 11 февраля 21:35
Турция заявила о нейтрализации еще 51 сирийского военного в Идлибе Арабские страны 11 февраля 21:20
Глава ВОЗ заявил, что вакцину от коронавируса могут создать через полтора года В мире 11 февраля 21:10
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита (ФОТО) Политика 11 февраля 20:31
Президент Сербии Александр Вучич поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11 февраля 20:21
В Азербайджан ввезены специальные лекарства от опасных заболеваний Общество 11 февраля 20:15
В Дохе прошла встреча делегации Госкомитета Азербайджана с представителями диаспоры (ФОТО) Политика 11 февраля 20:01
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по сотрудничеству с Евросоюзом Политика 11 февраля 19:20
SOCAR о планах по бурению на месторождении "Карабах" Энергетика 11 февраля 19:18
Поздравляем Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов - МИД Китая Политика 11 февраля 18:51
АБР планирует выделить Грузии сумму на финансирование инфраструктуры Финансы 11 февраля 18:44
World Beauty Congress выбрал ТОП-5 лучших в Азербайджане (ФОТО) Социум 11 февраля 18:29
В Москве прошла pre-party фестиваля "ЖАРА" (ФОТО) Звёздный мир 11 февраля 18:27
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мири Ганбарова Политика 11 февраля 18:24
В марте в Грузии состоится мероприятие ОЭСР Бизнес 11 февраля 18:21
Узбекистан обсуждает расширение торгово-экономического сотрудничества с Великобританией Бизнес 11 февраля 18:16
Обнародованы объемы перевалки грузов через порты Турции в январе 2020 года Турция 11 февраля 18:15
В НАНА продолжаются реформы Общество 11 февраля 18:11
Налоговая система Азербайджана продолжает меняться к лучшему Экономика 11 февраля 18:11
Изменение правил приема в магистратуру в Азербайджане не повлияет на число обращений Общество 11 февраля 18:07
Махаббат Велиева: В школах не наблюдается серьезных проблем с посещаемостью Общество 11 февраля 18:04
АН Азербайджана: Экзаменуемые показали плохие результаты по иностранному языку Общество 11 февраля 18:03
Стратегические валютные резервы в Азербайджане почти достигли объема ВВП Экономика 11 февраля 18:02
Глава ЕК ожидает крупное торговое соглашение с Британией после Brexit Европа 11 февраля 17:55
Президент Ильхам Алиев вручил народному артисту Алибабе Мамедову орден «Шараф» (ФОТО) Политика 11 февраля 17:55
Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11 февраля 17:48
Евросоюз с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с новоизбранным парламентом Азербайджана Политика 11 февраля 17:48
Группа лиц в Азербайджане удостоена Президентской премии для молодежи 2020 года Политика 11 февраля 17:39
“Волонтеры МСБ” проинформировали предпринимателей Огузского района (ФОТО) Экономика 11 февраля 17:30
Иран обвинил США в сокрытии информации о потерях в результате удара по их базам Политика 11 февраля 17:27
ЕАБР, и инвесткомпания Казахстана договорились о совместной поддержке проектов Бизнес 11 февраля 17:26
Микаил Джаббаров: В Азербайджане ускорены процессы по борьбе с теневой экономикой Экономика 11 февраля 17:25
ЕБРР поддерживает реконструкцию грузинской ГЭС Энергетика 11 февраля 17:19
Динамика развития сборов страховых премий в Азербайджане в 2019 году Экономика 11 февраля 17:12
MIDA о ходе строительства жилых объектов в одном из районов Баку Строительство 11 февраля 17:10
Узбекистан наладит сотрудничество с Малайзией в области кибербезопасности ИКТ 11 февраля 16:54
Большой патриот Азербайджана из Израиля! Подарок известного музыканта Михаила Пархомовского (ФОТО) Культура 11 февраля 16:52
Путин и Эрдоган по телефону обсудят ситуацию в Сирии Россия 11 февраля 16:50
Разработана карта экологических рисков Азербайджана Общество 11 февраля 16:46
В 2019 году больше всего туристов прибыло в Турцию авиатранспортом Турция 11 февраля 16:40
В Баку можно приобрести земельный участок за 230 манатов Экономика 11 февраля 16:40
Граждане Азербайджана поддержали политику Президента Ильхама Алиева в вопросе обновления курса страны - российский эксперт Политика 11 февраля 16:39
Тунзаля Агаева провела шоколадный конфетный вечер "Любимые" со звездами (ФОТО) Звёздный мир 11 февраля 16:35
В Лерике выпал снег высотой более метра (ВИДЕО) Общество 11 февраля 16:34
Эрдоган :Турция достойно ответила Сирии Турция 11 февраля 16:32
В Узбекистане выявлены новые месторождения газа Энергетика 11 февраля 16:24
Катарский визит делегации Комитета по работе с диаспорой Азербайджана широко освещен в зарубежных СМИ Политика 11 февраля 16:18
От сотрудничества молодых специалистов зависит будущее стратегическое партнерство России и Азербайджана - политолог Политика 11 февраля 16:15
Леонид Калашников: Азербайджан достойно справился с задачей по проведению парламентских выборов (ВИДЕО) Политика 11 февраля 16:15
Перспективы дальнейшего развития российско - азербайджанских отношений очень хорошие - политолог Политика 11 февраля 16:05
Национальные интересы - в основе политики Азербайджана — эксперт Политика 11 февраля 16:01
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями ряд работников Государственной налоговой службы при министерстве экономики Политика 11 февраля 15:57
Казахстан нарастил производство электроэнергии Энергетика 11 февраля 15:57
В Турции проведут тренинги для азербайджанских металлургов Бизнес 11 февраля 15:44
Обнародованы сроки завершения строительства новых пешеходных переходов в Азербайджане Транспорт 11 февраля 15:31
Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована Арабские страны 11 февраля 15:16
В Баку отметят 100-летие Дуньямалы Керема Культура 11 февраля 15:13
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на проведение аттестации измерительных каналов Тендеры 11 февраля 15:03
В рамках акции жителей Лянкярана обследуют и прооперируют бесплатно Общество 11 февраля 15:03
Цена на куриное мясо в Грузии может вырасти Бизнес 11 февраля 14:52
Хасан Рухани: В Иране увеличится добыча газа Экономика 11 февраля 14:47
Zenith Energy обнародовала планы по бурению на месторождении "Джафарли" Энергетика 11 февраля 14:42
«Транснефть» рассчиталась еще с несколькими казахстанскими компаниями за испорченную нефть Энергетика 11 февраля 14:38
Александр Новак: Россия изучит рекомендацию техкомитета ОПЕК+ Россия 11 февраля 14:34
В воинской части ВВС Азербайджана открыты новые объекты (ФОТО) Политика 11 февраля 14:33
Обнародованы статистические данные по рыболовству в Азербайджане Экономика 11 февраля 14:32
Узбекистан планирует увеличить производство обуви Бизнес 11 февраля 14:28
В китайской провинции Хайнань от коронавируса вылечили четырехмесячную девочку Китай 11 февраля 14:28
В январе 2020 года сократился экспорт продукции оборонпрома из Турции в Азербайджан Турция 11 февраля 14:23
Оглашены объемы инвестиций на ремонт и строительство автодорог Азербайджана за 2019 год Транспорт 11 февраля 14:22
Эльшад Мирбашир оглу: Заключение Международной избирательной наблюдательной миссии разочаровало радикальные силы Политика 11 февраля 14:19
Атырауский НПЗ закупит насосы Тендеры 11 февраля 14:17
Вырос экспорт турецкого оборонпрома в Азербайджан Турция 11 февраля 14:16
Опубликована очередная дата встречи министра транспорта и связи с гражданами ИКТ 11 февраля 14:02
В Баку стали применять уникальную методику исцеления души (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 11 февраля 14:01
В Туркменистане разрабатывается проект горно-металлургического предприятия Строительство 11 февраля 13:55
Содействие в урегулировании карабахского конфликта в числе безусловных внешнеполитических приоритетов России – замглавы МИД Нагорно-карабахский конфликт 11 февраля 13:44
В Азербайджане обнародовано число обратившихся для совершения хаджа Общество 11 февраля 13:42
В Азербайджане будет подготовлен пакет предложений по созданию школьной униформы Общество 11 февраля 13:34
Эльхан Алескеров и Шаир Рамалданов обсудили на экспертной площадке Baku Network текущий уровень ВС Азербайджана и военно-политическую ситуацию в регионе (ВИДЕО) Политика 11 февраля 13:32
В Баку из-за гололеда пострадали 5 человек Происшествия 11 февраля 13:28
Все новости