Лидер демократов в Сенате США назвал проект бюджета планом уничтожения Америки

Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) назвал во вторник "планом уничтожения Америки" представленный 10 февраля вашингтонской администрацией проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год, который начнется 1 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это план уничтожения Америки, <...> который доказывает, что [президент США Дональд] Трамп лжет о вопросах здравоохранения. Одним словом из девяти букв можно резюмировать бюджет президента: лицемерие", - утверждал демократ, выступая в Конгрессе на совместной пресс-конференции со спикером Палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Он также подверг критике предложение исполнительной власти сократить финансирование программ списания задолженности учащихся по займам на обучение. "Он [проект бюджета] затруднит учащимся процедуру выплаты долгов", - отметил Шумер. "Мне нравится говорить, что бюджет - это сыворотка правды. Он [Трамп] мошенник и американцы видят, что он не борется за них", - считает сенатор.

"Это бессердечный бюджет", - добавила Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она выступила с такой оценкой в связи с тем, что Белый дом предложил урезать финансирование программам государственного медицинского страхования. "Его [проект бюджета] необходимо отклонить. Это полный отказ от того соглашения по бюджету, которое мы достигли по внутренним и оборонным приоритетам. Очевидно, что этой администрации нельзя доверять, - считает спикер. - Наш федеральный бюджет должен быть изложением наших национальных ценностей. То, что важно для нас как для страны, должно отражаться в том, как мы распределяем наши средства". По мнению Пелоси, предложенный проект бюджета говорит о "бесчисленных невыполненных обещаниях, которые были даны американскому народу".

В понедельник вашингтонская администрация представила проект федерального бюджета на следующий финансовый год, в котором расходы предусмотрены в размере $4,8 трлн.