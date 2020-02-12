Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта

США 12 февраля 2020 04:58 (UTC+04:00)
Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта

Сотрудники музея искусств Аллентауна (Пенсильвания) выяснили, что картина, которую они считали выполненной в мастерской Рембрандта Харменса ван Рейна, на самом деле принадлежит кисти самого художника, сообщает Artnet.

Когда специалисты в процессе реставрации убрали слои лака и более поздние записи, они увидели, что работа была написана самим художником.

"Теперь у нас есть возможность посмотреть на нее другими глазами", — рассказала директор кураторских программ музея Элаин Мелакес.

"Портрет молодой женщины" передал музею в 1961 году фонд, созданный магнатом Сэмюэлем Крессом, владельцем коллекции произведений искусства периода Ренессанса. Он родился в Аллентауне.

Тогда считалось, что он принадлежит кисти Рембрандта, но через десять лет эксперты из Нидерландов установили, что портрет был написан художниками его мастерской.

В начале 2018 года эксперты начали проводить исследования работ из музея искусств Аллентауна с применением новейших технологий, в том числе инфракрасной рефлексографии, сканирующей электронной микроскопии и структурного анализа. В результате эксперты смогли заглянуть в "прошлое" картины и идентифицировать мазки мастера.

Мелакес подчеркнула, что для нее этот инцидент стал еще одним подтверждением того, что к истории искусства нельзя относиться как к закрытой книге.

Отреставрированную картину можно будет увидеть в музее начиная с 7 июня 2020 года.

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