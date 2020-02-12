США заявили, что хотят хороших отношений с Филиппинами

США хотят хороших отношений с Филиппинами, несмотря на решение страны прекратить действие соглашения о размещении американских войск. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

"Мы должны подождать, это новое решение. У Америки очень долгая история с Филиппинами. Мы хотим отличных отношений с Филиппинами, мы будем работать над этим", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, США хотят продолжать оказывать помощь этой стране.

Ранее глава филиппинского МИД Теодоро Локсин сообщил, что власти страны официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA). Соответствующее уведомление было подписано главой МИД страны по указу президента Родриго Дутерте. Позднее посольство США в стране подтвердило, что было проинформировано со стороны филиппинских властей о решении по соглашению. Американская сторона подчеркнула, что остается приверженной дружественным отношениям между странами.

В конце января Дутерте пригрозил отменой соглашения с США о размещении американских войск и военной техники на территории страны, носящее название Visiting Forces Agreement (VFA), в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал США один месяц на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам кабинета министров совершать поездки в США, а также отменил свой визит на "специальный саммит" АСЕАН, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах.

VFA вступило в силу в 1999 году. Как сообщало агентство Рейтер, оно предоставило правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.