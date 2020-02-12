Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США

Скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли, который в 1912 году погиб во время крушения "Титаника", представили на выставке в музее Titanic Museum Attraction в Брэнсоне (штат Миссури, США), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Скрипка, на которой играл Уоллес Хартли во время во время плавания на "Титанике"

Ранее инструмент был продан коллекционеру за 1,7 миллиона долларов. Это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за артефакт с корабля.

Сейчас анонимный владелец позволил, чтобы скрипка ненадолго стала частью экспозиции музея.

"Это самый знаковый предмет. На этом инструменте Уоллес Хартли, музыкант и руководитель оркестра играл, когда корабль тонул", — прокомментировал директор компании Эндрю Олдридж.

Первоначально скрипку Уоллесу Хартли подарила его невеста. Он взял инструмент в первое плавание "Титаника". После трагического столкновения лайнера с айсбергом группа музыкантов до последнего играла для пассажиров.

К сожалению, Хартли не смог спастись. Его обнаружили спустя две недели. К телу была привязана скрипка, которую передали невесте погибшего музыканта. Она пожертвовала ее благотворительной организации "Армия спасения".

На уникальный экспонат можно будет посмотреть до 15 июня.