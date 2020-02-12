В США заявили, что не поддерживают действия Турции в Ливии

Соединенные Штаты не призывали Турцию направлять свои силы в Ливию, а также не поддерживают действия Анкары в североафриканском государстве. Об этом сообщил в среду помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, которые посвящены американской политике в отношении Ливии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не призываем Турцию размещать свои силы в Ливии и не поддерживаем то, чем она там занимается", - сказал он. При этом Шенкер добавил, что "турецкое вмешательство помогло остановить продвижение сил [Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы] Хафтара", а также привело к "созданию баланса, который создал более благоприятные условия для переговоров".

Помощник госсекретаря неоднократно заявлял на слушаниях, что Соединенные Штаты поддерживают Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. "Мы отвергаем военную кампанию Хафтара и призываем его принять участие в урегулировании кризиса", - добавил Шенкер. По его словам, США "просили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию оказать давление на Хафтара и ПНС с целью прекратить боевые действия и присоединиться к процессу ООН по урегулированию конфликта в Ливии".

Выступавший также на слушаниях заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон сообщил, что Хафтар контролирует 75% территории Ливии, но только половина населения страны проживает на этой территории.