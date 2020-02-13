В Пентагоне заявили, что США не стремятся к ядерному доминированию

США не стремятся к ядерному доминированию над Россией и Китаем и гонке вооружений, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард в ходе слушаний в сенате, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Высокопоставленный представитель Пентагона отверг предположения, что США стремятся к гонке вооружений с РФ и КНР. Он отметил, что программа США по модернизации ядерных сил не предполагает их расширения. "Мы не стремимся к паритету", - сказал Ричард.

Он пояснил, что США занимаются лишь продлением срока действия своего ядерного потенциала. "Мы не стремимся к большему числу. Мы просто стремимся к достаточному числу наших (ядерных) возможностей, что позволит нам достичь поставленные цели", - подчеркнул военный.