Трамп заявил, что может запретить администрации слушать его разговоры с другими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные разговоры с лидерами других стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в четверг в интервью американской радиостанции IHeart.

"Это то, чем они занимались на протяжении многих лет: когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, его разговоры слушают до 25 человек. Агентство Bloomberg поясняет, что в их число входят советники по национальной безопасности Белого дома, представители Госдепартамента и сотрудники разведки.