США сокращают военные расходы, чтобы финансировать строительство стены с Мексикой

Пентагон направил в Конгресс уведомление о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой. По информации, опубликованной в четверг в газете The Hill, речь идет о сумме $3,8 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, $2,2 млрд будет выделено из основного военного бюджета на 2020 год. В частности, программа закупок истребителей пятого поколения F-35 будет урезана на $156 млн. Оставшиеся $1,6 млрд будут получены за счет сокращения бюджета OCO (Overseas Contingency Operations), предназначенного для зарубежных военных операций.

Газета сообщает, что в направленном в Конгресс уведомлении данная мера характеризуется как перенаправление средств на "поддержку программ более высокого приоритета", необходимых министерству внутренней безопасности для борьбы с наркотиками.

10 февраля и.о. заместителя главы Пентагона по финансам Элейн Маккаскер заявила, что проект военного бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) не предусматривает выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой.