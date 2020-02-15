Помпео назвал "троянскими конями" Huawei и другие китайские компании с госучастием

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, что Huawei и другие китайские компании действуют в интересах разведки КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Huawei и другие китайские компании при поддержке государства являются троянскими конями китайской разведки", - сказал он.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В Huawei заявляли, что осуществляют коммерческую деятельность в рамках закона.