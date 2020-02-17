Трамп открыл во Флориде главный этап гонок NASCAR, проехав круг на своем лимузине

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей открыл в воскресенье в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) главный этап заездов Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Daytona 500. Трансляцию краткого выступления транслировали ведущие американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы любим нашу страну, и это большая честь быть с вами на этой гонке. Джентльмены, запускайте двигатели!" - обратился президент.

Трамп ранее в шутку заявил телеканалу Fox Sports, что поскольку не управляет собственным автомобилем как президент, то, вероятно, сядет на пассажирское сидение одной из гоночных машин.

По данным пресс-пула Белого дома, американский лидер на своем лимузине Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast) проехал круг по трассе и пересек финиш. Не уточняется, какое место - водительское или пассажирское - все-таки занял в автомобиле президент.

Великая американская гонка, как еще называют этап Daytona 500, ежегодно проводится зимой - накануне Президентского дня (Presidents' Day). Он выпадает на третий понедельник февраля и отмечается по случаю дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона (родился 22 февраля 1732 года). Памятная дата не является общенациональным выходным днем, однако власти многих штатов внесли свои поправки на региональном уровне.