Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю
Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести бизнес. Это будет означать только то, что заказы уйдут куда-то еще. В качестве примера: я хочу, чтобы Китай покупал наши авиадвигатели, лучшие в мире", - написал Трамп в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа изучает возможный запрет на поставки Китаю двигателей, разрабатываемых при участии концерна General Electric и французской Safran. Предполагалось, что двигатели будут использоваться для китайских авиалайнеров Comac, которые могут в перспективе конкурировать с американским производителем Boeing. По сообщениям газеты, американская администрация обеспокоена тем, что китайские инженеры скопируют двигатели.
США и КНР ведут торговые переговоры. Первая часть торговой сделки между двумя странами вступила в силу в январе, но разногласия сохраняются. США заявляют, что в рамках переговоров необходимо разрешить вопрос о краже интеллектуальной собственности в КНР.