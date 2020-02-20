Сенатора США уличили в незнании имени президента Мексики

Сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар, участвующая в теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, подверглась в среду критике за то, что ранее не смогла вспомнить имя президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Трансляцию общенациональных дебатов ведет телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одна из ведущих задала Клобушар вопрос, касающийся того, считает ли она, что будущий кандидат в президенты обязан знать по имени президента страны, являющейся одним из главных торговых партнеров США. Ранее сенатор в интервью телеканалу Telemundo не смогла назвать имя мексиканского лидера. "Я не думаю, что эта минутная забывчивость отражает то, что я знаю о Мексике и сколько внимания я ей уделяю", - парировала Клобушар, добавив, что хотела бы "поприветствовать президента Лопеса Обрадора". "Я допустила ошибку", - добавила она, указав, что не видит ничего плохого в том, чтобы президент "умел признавать свои промахи".

В ответ на это экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж заметил, что Клобушар входит в комитет по безопасности границ и иммиграции в Сенате Конгресса США. "Вы член комитета, который непосредственно занимается этими вопросами. Но мы даже не можем обсудить с вами первое, что приходит на ум в разговоре о политике этой страны", - отметил Буттеджадж. В свою очередь, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выступила с поддержкой Клобушар и отметила, что незнание имени президента не говорит о том, что тот или иной политик не подкован в вопросах, касающихся обсуждаемой страны.

Третьи в нынешнем году общенациональные теледебаты демократов проходят за два дня до предстоящих 22 февраля в штате Невада собраний активистов Демократической партии, на которых будут выдвигаться 36 делегатов от этого штата на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах.