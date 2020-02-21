В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в округе Колмен в американском штате Техас, сообщает издание Abilene Reporter News со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата Фреда Биддла, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что пилот пытался вернуться в аэропорт Абилина после сообщения о проблемах с электрооборудованием самолета. С радаров самолет пропал около 6.00 по местному времени.
Около 10.00 самолет обнаружили к западу от озера Колман. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
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