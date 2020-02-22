Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 случаях. Один из них был зарегистрирован у американского гражданина, эвакуированного из китайского Уханя, и 11 случаев выявили у пассажиров лайнера Diamond Princess, которые после возвращения находятся в медицинском центре университета Небраски в США.

По последним данным CDC, опубликованным в пятницу, заболевание зарегистрировано в общей сложности у 34 человек, из них 11 ранее вернулись в США из-за рубежа, еще в двух случаях коронавирус передался от человека к человеку. Кроме того, 21 зараженный был доставлен на родину рейсами госдепартамента: трое из Уханя и 18 с борта Diamond Princess из Японии.

Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с Diamond Princess. По данным японского минобороны, с борта лайнера в Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в карантин на 14 дней. Вирус нашли у 40 американцев на лайнере, они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами Китая были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.