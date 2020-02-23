В Калифорнии три человека погибли при крушении автобуса

Автобус перевернулся на севере американского штата Калифорния, три пассажира скончались, не менее 18 человек пострадали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что ДТП произошло утром в субботу на автомагистрали вблизи населенного пункта Фолбрук. Всего в момент происшествия в автобусе находился 21 человек.

"Мы с сожалением сообщаем, что три человека погибли на месте", - говорится в заявлении пожарных в Twitter. Еще 18 человек пострадали и попали в больницы.

Отмечается, что ДТП привело к значительным перебоям с движением на автомагистрали.