В Калифорнии три человека погибли при крушении автобуса
Автобус перевернулся на севере американского штата Калифорния, три пассажира скончались, не менее 18 человек пострадали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что ДТП произошло утром в субботу на автомагистрали вблизи населенного пункта Фолбрук. Всего в момент происшествия в автобусе находился 21 человек.
"Мы с сожалением сообщаем, что три человека погибли на месте", - говорится в заявлении пожарных в Twitter. Еще 18 человек пострадали и попали в больницы.
Отмечается, что ДТП привело к значительным перебоям с движением на автомагистрали.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 66-му Билясуварскому избирательному округу
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 30-му Сураханскому округу
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог
В Ватикане состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (ФОТО)
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение
Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО)
Установка пластиковых коробок для счетчиков снизит число вмешательств в их работу - газовый оператор Азербайджана (ВИДЕО)