В Нью-Йорке эвакуировали Еврейский общинный центр из-за сообщения о бомбе

БАКУ /Trend/ - В американском городе Олбани (штат Нью-Йорк) эвакуировали Еврейский общинный центр (JCC) из-за сообщения о бомбе. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, после проверки полиция не обнаружила взрывных устройств, но расследование в связи с инцидентом продолжается.

Еврейский общинный центр вернется к нормальному графику работы с понедельника, пишет JCC в своем Twitter.