В Нью-Йорке эвакуировали Еврейский общинный центр из-за сообщения о бомбе
БАКУ /Trend/ - В американском городе Олбани (штат Нью-Йорк) эвакуировали Еврейский общинный центр (JCC) из-за сообщения о бомбе. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам, после проверки полиция не обнаружила взрывных устройств, но расследование в связи с инцидентом продолжается.
Еврейский общинный центр вернется к нормальному графику работы с понедельника, пишет JCC в своем Twitter.
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