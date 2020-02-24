Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию, где проведет переговоры с руководством страны и местными предпринимателями, а также выступит перед многотысячной аудиторией на одном из самых больших стадионе в мире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Борт номер один" приземлился в аэропорту Ахмадабада около 11.35 по местному времени. Вместе с президентом США в Индию прилетели его супруга Меланья Трамп и дочь Иванка

Индия стала 24-й страной, которую Трамп посетил с тех пор, как стал президентом Соединенных Штатов три года назад.

В воскресенье в Ахмадабад прилетел премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ожидается, что вместе с Трампом он посетит Сабармати Ашрам - первый ашрам, основанный Ганди на берегу реки Сабармати в Ахмадабаде.

После этого президент США и премьер Индии будут участвовать в мероприятии Kem Chho, Trump, которое пройдет на одном из самых больших стадионов мира "Сардар Патель" с участием более 100 тысяч человек. С языка гуджарати Kem Chho можно перевести как "Как поживаешь". Церемония в Ахмадабаде является своеобразным ответом на встречу Моди с индийской общиной, которая прошла во время его прошлогоднего визита в США, под названием Howdy Modi ("Как поживаешь, Моди?"). Тогда на встречу на стадионе NRG пришли более 50 тысяч человек.