Церемония прощания с Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе

Церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе на арене Staples Center, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Во время церемонии, на которой присутствовало около 30 тыс. человек, с речью, в частности, выступила вдова Коби Брайанта Ванесса. Также несколько слов в память о Брайанте сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, четыре раза становившийся победителем НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с Брайантом.

Речь произнес американский телеведущий Джимми Киммелл, певицы Бейонсе и Кристина Агилера выступили с музыкальными композициями, а на большом экране показывали самые яркие моменты из игровой карьеры Брайанта.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.