Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

Пентагон сообщил в понедельник в заявлении, что официально принял этические принципы использования искусственного интеллекта в вооружениях, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Рекомендации были переданы министру обороны Марку Эсперу осенью 2019 года после 15-месячного периода выработки этики боевых машин. Возможность того, что искусственный интеллект в ближайшем будущем сам сможет формулировать и выполнять боевые задачи, вызывает ожесточенные споры и критику в адрес военных как в США, так и за их пределами.

"США совместно с нашими союзниками и партнерами должны ускорить внедрение искусственного интеллекта, должны лидировать в его применении в целях национальной безопасности, чтобы поддерживать наши стратегические позиции, побеждать на полях сражениях будущего и защищать международный порядок, основанный на правилах", - заявил в этой связи министр обороны Марк Эспер. По его словам, технологии не должны повлиять на "ответственное и законное" поведение военных.

Теперь Пентагон будет руководствоваться пятью основными принципами. Искусственный интеллект должен быть "ответственным", "соразмерным", "понятным", "надежным" и "управляемым".

Принцип ответственности предполагает "должные уровни здравого смысла и осторожности" при разработке боевых машин. Под соразмерностью в Пентагоне понимают "необходимые шаги для минимизации неумышленной предвзятости" боевых машин. Под понятным искусственным интеллектом подразумевается то, что военные будут владеть необходимыми им технологиями и оперативными умениями, обеспечивать прозрачность процедур и документации. Надежным искусственный интеллект должен стать, если ему придать "хорошо очерченные функции", а также постоянно испытывать в ходе разработки и эксплуатации.

Управляемостью военные США назвали принцип, когда у живых операторов в любом случае сохранится возможность отключить боевые машины, которые "продемонстрируют незапланированное поведение".

Принципы применения искусственного интеллекта разрабатывает экспертный центр Пентагона, который кроме военных и чиновников задействует мнения технических экспертов.