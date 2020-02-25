Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд

Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, включая вертолеты Apache и MH-60R", - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.