Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд
Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, включая вертолеты Apache и MH-60R", - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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