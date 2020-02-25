Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией

США и Индия продвинулись в вопросе заключения торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду на то, что страны достигнут соглашения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Другая важная тема наших с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди обсуждений - это достижение согласия по двусторонним экономическим отношениям, справедливым и взаимным. Мы достигли значительного прогресса по всеобъемлющему торговому договору. И я надеюсь, что мы можем достигнуть соглашения, которое будет очень важно для обеих стран", - заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее Трамп заявил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения" на потом, пояснив, что не уверен, произойдет ли подписание этих договоренностей до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.