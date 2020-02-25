Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал индийским бизнес-лидерам рост рынка на "тысячи и тысячи" пунктов, если он выиграет предстоящие национальные выборы в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На встрече бизнес-кругов с Трампом, прошедшей в посольстве США в Нью-Дели, присутствовали руководители крупнейших индийских компаний - Reliance Industries, Mahindra Group, Tata Sons и Aditya Birla Group.

"Рынки подскочат на тысячи и тысячи пунктов, если я выиграю, но если не выиграю, он рухнет, как никогда раньше", - сказал Трамп.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок. Его соперник от демократов будет определен на партийном съезде в июле.

Говоря о влиянии нового коронавируса на мировую торговлю, Трамп отметил, что считает, что ситуация вскоре будет взята под контроль.

"Китай работает очень, очень усердно, я говорил с председателем Си (Цзиньпинем), они работают очень усердно. У них был трудный период, и сейчас кажется, что они берут его под контроль, поэтому я думаю, что это проблема, которая исчезает", - цитирует Трампа агентство PTI.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.