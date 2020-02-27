Семь человек погибли при стрельбе на территории пивоваренной компании в США
Семь человек погибли при стрельбе, которая произошла на территории административного комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета USA Today.
Отмечается, что одним из погибших является человек, устроивший стрельбу на территории комплекса.
По данным издания, руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности и предписало оставаться в безопасных местах. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Газета подчеркивает, что сообщения о стрельбе поступили приблизительно в 15:35 по времени Восточного побережья США.
Лента новостей
Выставки и конференции в сфере альтернативной энергетики будут стимулировать инвесторов - глава Iteca Caspian о растущем интересе к этой отрасли
Рамиз Гасанов: Отсутствие реальной заинтересованности руководства Армении мешает процессу урегулирования конфликта (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Активные контакты и участие Президента Трампа очень помогли нам справиться с определенными трудностями в реализации Южного газового коридора
Визит Президента Ильхама Алиева в Италию ознаменовал собой новый этап двусторонних отношений - политолог
Международный аэропорт Гейдар Алиев - первый в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии (ФОТО)
Баку не упускает шансов закрепить за собой важное место на ключевых для Евразии маршрутах - российский политолог
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО)
Муса Гасымлы: Визит Президента Турции в Азербайджан открыл новую страницу в истории взаимоотношений двух стран
Азербайджано-турецкое единство имеет важное значение для мира и стабильности в регионе – Бахтияр Алиев
Айдын Сафиханлы: Для международного трибунала по Ходжалинскому геноциду достаточно юридических оснований