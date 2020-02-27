США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом

Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) Доктор Энн Шукет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем больше случаев. Это хорошее время для подготовки", - сказала Шукет.

По ее словам, траектория распространения вируса "неизвестна".

Как заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, в США всего зарегистрировано 15 случаев коронавируса. Администрация Дональда Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов. Трамп поблагодарил конгресс за готовность выделить на эти нужды больше средств.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.