Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса

США 27 февраля 2020 07:26 (UTC+04:00)
Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса

Южная Корея и США отложат проведение совместных командно-штабных учений из-за коронавируса COVID-2019, сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Альянс Южной Кореи и США решил отложить до дальнейших указаний запланированные на данный момент командно-штабные учения в первой половине года в связи с повышением уровня кризисной ситуации с коронавирусом COVID-2019 до "серьезного", - сообщили в совместном заявлении начальник отдела по связям с общественностью комитета штабов Ким Чжун Нак и его американский коллега Ли Питерс.

В Южной Корее зарегистрировано уже 1595 случаев заражения коронавирусом, погибли 12 человек. Уровень эпидемиологической угрозы поднят с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".

Ранее сообщалось, что Южная Корея отправит на учения Cobra Gold 2020 около 30 высокопоставленных военнослужащих только для участия в части командно-штабных учений (CPX). Первоначально планировалось, что участие примут около 400 военнослужащих, а также восемь десантных машин-амфибий (AAV) и военный корабль, но потом военные сообщили, что из-за коронавируса Южная Корея пропустит в этом году полевые маневры, чтобы не было необходимости разворачивать военную технику и привлекать офицеров морской пехоты.

Также Южная Корея из-за вируса отложила на апрель учения своих резервных войск, которые должны были пройти в начале марта, и решила не участвовать в Сингапурском авиасалоне 2020.

Ежегодные международные военные учения Cobra Gold устраиваются совместно США и Таиландом с 1982 года, и именно эти страны направляют для участия в учениях наибольшее количество кораблей, техники и военнослужащих. В 2020 году учения проводятся в 39-й раз. Если в первые годы в них принимали участие только таиландский и американский контингенты, то в последние два десятилетия география участников военных игр, которые для американских военнослужащих являются крупнейшими учениями за рубежами США, значительно расширилась. Южная Корея начала принимать в них участие в 2010 году.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО)
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО)
&quot;Бесконечный коридор&quot; - фильм литовского режиссера о Ходжалинском геноциде (ФОТО)
"Бесконечный коридор" - фильм литовского режиссера о Ходжалинском геноциде (ФОТО)
Протест против армянских фашистов в поэзии, музыке и театре (ФОТО/ВИДЕО)
Протест против армянских фашистов в поэзии, музыке и театре (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
На австралийском пляже нашли странное существо В мире 08:50
В азербайджанской школе Карабах в Швейцарии прошел квест, посвященный Ходжалинской трагедии (ФОТО) Политика 08:30
Число погибших в ходе столкновений в Нью-Дели возросло до 28 Другие страны 08:11
МВФ и ВБ примут решение относительно формата весенней сессии на фоне вспышки коронавируса Финансы 07:45
Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса США 07:26
В Турции произошло землетрясение Турция 07:06
Датские компании могут поделиться с Азербайджаном ноу-хау в области устойчивой энергетики – посол Энергетика 07:00
Цена нефти Brent опустилась ниже $52 (Обновлено) Энергетика 06:50
По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм В мире 06:29
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человека Другие страны 05:58
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744 Другие страны 05:36
Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса Арабские страны 05:12
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом США 04:55
Трамп заявил, что при стрельбе в Милуоки убиты пять человек (Обновлено) США 04:34
Токаев поручил разобраться с незаконной деятельностью кредитно-финансовых организаций Казахстан 04:20
Трамп: США готовы адаптировать свои методы борьбы с распространением нового коронавируса США 04:15
Компания Microsoft заявила, что из-за коронавируса ее квартальная выручка может снизиться В мире 03:49
ЕС и Великобритания создали комитет по надзору за выполнением соглашения о Brexit Европа 03:35
В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом Европа 03:22
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт 02:12
Турция нанесла ответные удары: нейтрализованы 114 сирийских военных Турция 02:02
Двое турецких военных погибли при обстреле со стороны правительственных войск Сирии Турция 01:50
Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан из Италии Арабские страны 01:42
Минздрав Израиля призвал своих граждан отказаться от полетов в Италию Израиль 01:16
Маас призвал Иран незамедлительно вернуться к полному исполнению СВПД Ядерная программа 00:49
В еще одной стране зафиксировали первый случай коронавируса Европа 00:33
Выставки и конференции в сфере альтернативной энергетики будут стимулировать инвесторов - глава Iteca Caspian о растущем интересе к этой отрасли Энергетика 00:10
Помпео поблагодарил Катар за помощь в урегулировании в Афганистане США 00:04
Делегации Турции и РФ обсудили Идлиб в Анкаре Турция 26 февраля 23:46
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918 В мире 26 февраля 23:36
"Рейнджерс" победил "Брагу" и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы Спорт 26 февраля 23:30
В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом Европа 26 февраля 23:17
Между Азербайджаном и Евросоюзом ведутся переговоры по новому соглашению Политика 26 февраля 22:32
США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне США 26 февраля 22:24
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Грузия 26 февраля 22:19
В Пакистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Другие страны 26 февраля 22:05
На островах Греции в столкновениях пострадали более 50 полицейских и 10 граждан Европа 26 февраля 21:38
В Иране 39 человек выздоровели после заражения коронавирусом Общество 26 февраля 21:22
В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом Европа 26 февраля 21:03
В Азербайджане эта услуга стала бесплатной для пенсионеров Общество 26 февраля 21:02
TRACECA о планах на текущий год и внедрении новых решений Транспорт 26 февраля 21:00
Оглашены сроки бурения разведочной скважины на одном из месторождений Азербайджана Энергетика 26 февраля 20:57
Военная делегация Азербайджана находится с визитом в Иране (ФОТО) Политика 26 февраля 20:52
АБР приветствует экономические реформы правительства Грузии Бизнес 26 февраля 20:49
Молочное предприятие Азербайджана о ближайших планах в 2020 году Бизнес 26 февраля 20:42
Инновационный Центр приобретет техническую поддержку Тендеры 26 февраля 20:42
В Грузии создадут новые природоохранные территории Бизнес 26 февраля 20:36
Крупнейший завод Азербайджана в сфере приборостроения о планах на 2020 год Бизнес 26 февраля 20:14
Georgia Capital PLC объявляет о выкупе акционера в грузинской компании возобновляемой энергии Энергетика 26 февраля 20:07
В Казахстане отмечено сокращение кредитования юридических лиц Финансы 26 февраля 20:06
Рамиз Гасанов: Отсутствие реальной заинтересованности руководства Армении мешает процессу урегулирования конфликта (ФОТО) Политика 26 февраля 20:00
Работа по созданию интеллектуальных месторождений ведется в Казахстане ИКТ 26 февраля 19:33
Мебельное предприятие Азербайджана о разработке новых видов продукции в 2020 году Бизнес 26 февраля 19:27
Yelo Bank привлечет услуги по ремонту своего филиала Тендеры 26 февраля 19:14
В Баку и на Абшеронском полуострове уровень содержания пыли в воздухе превышает норму Общество 26 февраля 19:04
Боль и ужас Ходжалинской трагедии в хореографии (ФОТО) Культура 26 февраля 18:56
Azercell будет тестировать новые цифровые решения на территории проведения соревнований Формулы 1 ИКТ 26 февраля 18:56
В Хачмазском центре МСБ проведен тренинг по корпоративному праву Бизнес 26 февраля 18:55
Президент Ильхам Алиев: Активные контакты и участие Президента Трампа очень помогли нам справиться с определенными трудностями в реализации Южного газового коридора Политика 26 февраля 18:48
На границе Турции и Нахчывана восстановлено движение грузовых автомобилей Политика 26 февраля 18:37
Алескер Гасанов: Азербайджан - страна с высоким потенциалом развития возобновляемой энергетики Энергетика 26 февраля 18:20
Волонтеры диаспоры Азербайджана направили обращения иностранным депутатам (ФОТО) Политика 26 февраля 18:19
В Азербайджане многократно увеличится объем производства строительных материалов Бизнес 26 февраля 18:13
В одном из районов Баку остановлены два кондитерских цеха (ФOTО) Общество 26 февраля 18:09
Представитель МВФ: Грузия многое сделала для макроэкономической стабильности Бизнес 26 февраля 18:04
В Азербайджане выросла доля биржевых сделок в нацвалюте Финансы 26 февраля 18:01
ВОЗ оценила ситуацию с ограничением поездок из-за коронавируса Европа 26 февраля 17:54
Сотрудничество Узбекистана и Казахстана выходит на новый уровень Финансы 26 февраля 17:54
Визит Президента Ильхама Алиева в Италию ознаменовал собой новый этап двусторонних отношений - политолог Политика 26 февраля 17:48
Число зараженных коронавирусом в Канаде выросло до 12 человек Другие страны 26 февраля 17:36
Международный аэропорт Гейдар Алиев - первый в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии (ФОТО) Общество 26 февраля 17:32
Фонд Nargis представил проект в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Социум 26 февраля 17:29
Азербайджанская компания о ходе строительства жилых массивов в одном из поселков Баку Строительство 26 февраля 17:28
Хикмет Бабаоглу: Свидетели Ходжалинского геноцида увидят восстановление Ходжалы Политика 26 февраля 17:26
Баку не упускает шансов закрепить за собой важное место на ключевых для Евразии маршрутах - российский политолог Политика 26 февраля 17:11
Обнародованы доходы Турции от транспортных налогов и дорожных сборов в январе Турция 26 февраля 17:06
Посол: Израиль плечом к плечу с народом Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 17:05
В Сингапуре число вылечившихся от коронавируса достигло 62 человек Другие страны 26 февраля 17:04
Международный фонд займется оценкой реформ и перспектив развития Узбекистана Финансы 26 февраля 17:03
В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида Общество 26 февраля 17:00
В Иране заявили, что СВПД жив, несмотря на давление со стороны США Ядерная программа 26 февраля 16:59
Исполнительная власть Баку ответила на обращение в связи с митингом Политика 26 февраля 16:59
PMD Group о реализации проекта жилого массива в Баку Строительство 26 февраля 16:53
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) Социум 26 февраля 16:49
В Узбекистане повысилась средняя процентная ставка по кредитам Финансы 26 февраля 16:45
Азербайджан инвестировал в экономику Турции $18 млрд Бизнес 26 февраля 16:41
В БВШН состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида Общество 26 февраля 16:35
В Азербайджане продолжаются работы по развитию инфраструктуры транспорта и логистики Транспорт 26 февраля 16:31
Муса Гасымлы: Визит Президента Турции в Азербайджан открыл новую страницу в истории взаимоотношений двух стран Политика 26 февраля 16:28
Еврокомиссия считает, что ЕС должен готовиться к обширному распространению коронавируса Европа 26 февраля 16:22
В Кабуле произошел взрыв рядом с офисом генерального прокурора Афганистана Другие страны 26 февраля 16:19
В Британии из-за опасений по коронавирусу закрыли восемь школ Европа 26 февраля 16:19
Азербайджано-турецкое единство имеет важное значение для мира и стабильности в регионе – Бахтияр Алиев Политика 26 февраля 16:16
Самый крупный контракт по ДМС в Азербайджане остается в силе Экономика 26 февраля 16:12
Экспорт текстиля Узбекистана набирает обороты Бизнес 26 февраля 16:09
Азербайджанская стройкомпания о реализации зарубежных проектов в 2020 году Строительство 26 февраля 16:00
В Джалилабадской больнице под наблюдением находятся 52 человека, посетивших Иран Происшествия 26 февраля 15:56
Азербайджан и Турция — основные гаранты безопасности и развития в регионе - политолог Политика 26 февраля 15:50
Турция призывает граждан воздержаться от поездок в Ирак и Италию Турция 26 февраля 15:46
"Объединенные аэропорты Грузии" и USAID будут углублять отношения в сфере маркетинга и коммуникаций Транспорт 26 февраля 15:41
Все новости