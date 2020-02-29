Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе

Госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать на церемонии подписания соглашения с радикальным движением "Талибан" в Дохе, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вскоре по моему указанию госсекретарь Майк Помпео засвидетельствует подписание соглашения с представителями "Талибана", в то время как министр обороны Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.