В США впервые зафиксировали смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса на территории США зафиксирована в штате Вашингтон, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на официальных лиц штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек.