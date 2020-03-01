Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров пятерки ООН в Нью-Йорке

США 1 марта 2020 01:23 (UTC+04:00)
Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров пятерки ООН в Нью-Йорке

Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) в Нью-Йорке, чтобы обсудить прежде всего вопросы контроля над вооружениями. Об этом, как передает Trend, сообщил, отвечая в субботу на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

"Они все теперь хотят обсудить контроль над вооружениями, и это мудро, - заявил американский лидер, говоря о коллегах из других государств пятерки СБ ООН. - Мы сейчас расходуем более $20 млрд на ядерные [вооружения] и на сверхскоростные ракеты, а также на многое другое". Американский лидер не пояснил, какие именно ракеты и другие военные разработки имел в виду.

"Они обратились ко мне, все они хотят обсудить контроль над вооружениями. Это включает Китай, это включает Россию", - утверждал Трамп. "Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого, - продолжал он. - Думаю, и с нашей стороны очень мудро этого добиваться". "И мы будем обсуждать это в Нью-Йорке", - добавил руководитель администрации США. По всей видимости, он имел в виду, что встреча состоится в рамках общеполитической дискуссии предстоящей в сентябре 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп не ответил на дополнительную просьбу пояснить, на какие результаты предполагаемой встречи в Нью-Йорке он надеется.

Информационное агентство Reuters в пятницу сообщило со ссылкой на источники, что Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями. Как следовало из материала агентства, американский лидер планирует использовать данный саммит, чтобы добиться прогресса в вопросе заключения трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с Россией и КНР.

Инициативу проведения встречи лидеров стран пятерки СБ ООН выдвинул 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России. Как позднее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Китай и Франция уже поддержали эту инициативу. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что руководство всемирной организации также приветствовало бы проведение подобного саммита. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее заявил журналистам, что такая встреча могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, но конкретных договоренностей об этом пока нет.

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