В штате Нью-Йорк вводится запрет на выдачу одноразовых полиэтиленовых сумок в магазинах

С 1 марта текущего года в магазинах и других торговых точках штата Нью-Йорк запрещено выдавать покупателям бесплатные одноразовые полиэтиленовые пакеты. Это предусмотрено законом штата, нацеленным на уменьшение объемов отходов и борьбу за сохранение окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время полиэтиленовые сумки висят на ветвях деревьев, их носит ветром по улицам, они заполняют городские свалки, загрязняют наши озера, реки и ручьи, что наносит ущерб окружающей среде, - цитирует заявление губернатора штата Эндрю Куомо The Chronical-Express. - Принимаемые меры должны позволить защитить природу и решить экологические проблемы".

Чтобы сложить свои покупки, привычные одноразовые сумки покупателям нельзя будет не только взять на кассах магазинов бесплатно, но даже приобрести за деньги. В ряде городов, в том числе в Нью-Йорке и в столице штата Олбани, им будет предоставлена возможность за пять центов (более трех рублей) купить бумажные пакеты. Из этого тарифа два цента будут направлены в местный бюджет, а три цента пойдет в государственный фонд охраны окружающей среды.

Как надеются власти штата, запрет будет способствовать тому, что жители Нью-Йорка все чаще станут ходить за покупками с многоразовыми сумками, которые можно стирать и использовать в течение долгого времени. Речь идет о тканевых, а также об особых пластиковых сумках, сделанных из плотного материала с прочными ручками, которые выдерживают объемные и тяжелые грузы до 10 кг.

Примерно за месяц до нововведения власти штата учредили акцию, в рамках которой все желающие могли получить сумку многоразового использования бесплатно. Ее можно заказать на сайте, либо взять в одном из ближайших пунктов выдачи.

Несмотря на благие намерения, которыми руководствуются власти, не только простые потребители относятся к запрету неоднозначно. Как считают некоторые эксперты, данные меры вскоре вызовут дефицит бумажных пакетов, что в ситуации с приостановкой поставок многоразовых сумок из Китая из-за коронавируса приведет к полному отсутствию сумок для покупок. "Магазины и индивидуальные предприниматели уже столкнулись с дефицитом бумажных пакетов, - отмечает New York Post. - И эта проблема может быть решена не ранее, чем через пять лет, так как для удовлетворения быстро растущего спроса в США просто не хватает производственных мощностей и заводов".

Запрет на полиэтиленовые пакеты действует не для всей сферы услуг. Исключение, в частности, составляет доставка еды из ресторанов, выдача товара в химчистках и пакеты для мусора. Кроме того, в небольшие, тонкие, полиэтиленовые пакеты разрешено заворачивать мясо, рыбу, складывать фрукты или упаковывать рассыпчатые продукты, орехи, конфеты и другие мелкие товары. Непромокаемые упаковки останутся также для газет, журналов и бумажной рекламной продукции, которые почтальоны часто бросают на улице, у входа в частные дома американцев.

Как пишет New York Daily News, по подсчетам экологов, в год жители Нью-Йорка используют порядка 23 млрд целлофановых сумок, которые не разлагаются после того, как их выбрасывают. На протяжении многих лет так или иначе они наносят огромный ущерб окружающей среде.