Трамп заявил, что США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса

Власти Соединенных Штатов введут двойную проверку пассажиров, которые ранее находились в странах с высоким риском распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По коронавирусу: в дополнение к проверкам "перед посадкой" пассажиров, которые приезжают из некоторых стран с высоким риском или районов этих стран, их также будут проверять, когда они прибудут в Америку", - написал он.

В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом. Власти штата также полагают, что в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд мог распространиться коронавирус нового типа. В данной клинике, предположительно, вирусом заразились два человека. Кроме того, специалисты обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 70 человек, которые точно или предположительно заразились новым коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.