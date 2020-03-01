Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни
Госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы надеемся, что в ближайшие дни начнутся внутриафганские переговоры, чего ранее никогда не было", - сказал глава американской дипломатии.
По его словам, активное участие в дальнейшем процессе урегулирования в Афганистане будет принимать президент США Дональд Трамп. Помпео однако не стал приводить детали относительно возможной личной встречи главы Белого дома с лидерами движения "Талибан".
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