Трамп поздравил президента Афганистана с подписанием соглашения с "Талибаном"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре поздравил афганского коллегу Ашрафа Гани с подписанием мирного соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан". Об этом Гани написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мне позвонил президент Дональд Трамп и поздравил меня с важными изменениями, произошедшими вчера в продвижении мирного процесса [в Афганистане]. Президент выразил уверенность в том, что афганское правительство сможет предпринять последующие шаги в этом процессе", - написал афганский лидер.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.