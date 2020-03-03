Конгресс США готов выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 миллиарда

Конгресс США готов выделить на борьбу с распространением коронавируса 8,5 миллиарда долларов, что на 6 миллиардов больше, чем запрашивала администрация. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил президент Дональд Трамп.

"Я запросил 2,5 миллиарда. Похоже, что они (конгресс – ред.) готовы дать нам 8,5 миллиарда. Не думаю, что такое когда-либо было со мной (в качестве президента – ред.). Полагаю, мне нужно сказать, что я беру эти (деньги)?" - заявил Трамп во вторник, выступая в Вашингтоне.

Президент отметил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные органы власти на уровне округов. Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будут гораздо выше.