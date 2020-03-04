Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах

США 4 марта 2020 07:24 (UTC+04:00)
Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах

Президент США Дональд Трамп призвал лидера талибов муллу Абдуллу Гани Барадара участвовать во внутриафганских переговорах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил Белый дом по итогам их разговора.

"Президент Трамп подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия, что стало возможным благодаря подписанию исторического соглашения США и "Талибана" 29 февраля. Он также призвал "Талибан" участвовать во внутриафганских переговорах с представителями Исламской республики Афганистан и с другими афганцами, чтобы закончить более чем 40 лет войны", - говорится в сообщении Белого дома.

"Президент заявил, что США готовы продолжать поддерживать афганский народ, который стремится к мирному решению", - говорится в сообщении.

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