Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в самом крупном штате Калифорния

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах в самом крупном по численности населения штате Калифорния. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее, по данным агентства, он также выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта.

Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

3 марта в США проходит так называемый супервторник. В этот день первичные выборы ("праймериз") проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. На них выбираются делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.

В ситуации с республиканцами нет никакой интриги - реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у действующего президента Дональда Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Вирджинии - "праймериз" республиканцев в этот день вообще было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в 13 штатах.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.