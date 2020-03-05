Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США практически единогласно одобрила в среду законопроект, который предоставит американской администрации $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Инициативу поддержали 415 конгрессменов, против высказались лишь два республиканца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение более $3 млрд на финансирование разработки вакцины и диагностических исследований, а также лечение коронавируса. На профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых 950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений. При этом $500 млн будут направлены на финансирование программы оказания телемедицинских услуг пожилым американцам как самой уязвимой для коронавируса категории граждан страны.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (демократ от штата Мэриленд) опубликовал документ в среду, после того как стало известно, что демократы и республиканцы достигли договоренности по инициативе. Законодатели несколько дней обсуждали пакет выделяемых в экстренном порядке средств на борьбу с коронавирусом.

Ожидается, что Сенат утвердит инициативу до конца недели. Белый дом ранее запрашивал у законодателей $2,5 млрд на меры по борьбе с распространением заболевания. Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Чак Шумер предлагал выделить $8,5 млрд. При этом американский президент Дональд Трамп заявлял, что не будет против, если Конгресс решит предоставить больше средств.