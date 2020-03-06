Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального

Госдепартамент поднял до максимально высокого четвертого уровня "Не ездить" рекомендации относительно поездок на Гаити из-за разгула преступности там, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Жестокие преступления, такие как вооруженные грабежи и угон автомобилей, являются обычным явлением. Широко распространены похищения людей… Среди жертв похищений были и граждане США", - говорится в документе.

Там также сообщается об уличных беспорядках и неспособности местной полиции справиться с ними.

Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года, протесты сентября-ноября 2019 года парализовали экономику страны и вынудили президента отменить выступление на Генассамблее ООН. Манифестанты обвиняют президента в коррупции, экономических проблемах и росте преступности. Правительство более года не может провести выборы нового парламента после истечения полномочий старого.