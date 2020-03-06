Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе

Террорист подорвал взрывное устройство около посольства США в столице Туниса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Отмечается, что он передвигался на мотоцикле и привел в действие "пояс смертника" около патруля сил безопасности.

В стране с июня 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после теракта на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус. Тогда погибли 40 человек. Также произошло нападение на Национальный музей Бардо в столице страны.

Также в ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.