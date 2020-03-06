Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе
Террорист подорвал взрывное устройство около посольства США в столице Туниса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.
Отмечается, что он передвигался на мотоцикле и привел в действие "пояс смертника" около патруля сил безопасности.
В стране с июня 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после теракта на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус. Тогда погибли 40 человек. Также произошло нападение на Национальный музей Бардо в столице страны.
Также в ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
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