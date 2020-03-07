Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 23:50 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Falcon 9 выводит на орбиту многоразовый корабль Dragon, капсула которого посетит МКС в третий раз.

Как сообщили в НАСА, это двадцатая миссия грузового корабля Dragon на МКС, предусмотренная первым контрактом космического ведомства и частной компанией SpaceX. Это также последний рейс корабля Dragon первого поколения, планируется, что следующий грузовой рейс на МКС совершит грузовой корабль Dragon 2.

Прибытие грузовика на МКС запланировано на понедельник. Аппарат доставит на орбитальную станцию предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Планируется, что грузовик будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется с грузом на Землю.