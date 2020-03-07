Facebook введет запрет на рекламу медицинских масок

Американская компания Facebook объявила о вводе временного запрета на рекламу медицинских масок в социальной сети, чтобы остановить спекулятивные действия вокруг выросшей потребности в защите от коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном заявлении компании.

"Мы вводим временный запрет на рекламу и коммерческие объявления… о продаже медицинских масок... Наши команды внимательно следят за ситуацией с COVID-19 и сделают необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся нажиться на чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что компания Facebook ввела запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, а также выражала намерение бороться с распространением ложной информации относительно COVID-19 и удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.