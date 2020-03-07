В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка вводят режим чрезвычайной ситуации, объявил в субботу журналистам губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия", - сказал он. Пресс-конференцию транслировали в Twitter губернатора.

По словам Куомо, режим чрезвычайной ситуации позволит применять ускоренные процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с коронавирусом. При этом он оценил угрозу для населения как низкую.

По его словам, количество диагностированных заболевших за сутки увеличилось на 21 - до 76 человек, из которых только десять были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в США достигло 17 человек, число заболевших превысило 300 человек. В Нью-Йорке жертв пока нет.