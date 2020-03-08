Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что до того как вышел на одну сцену с президентом США Дональдом Трампом на конференции и пожал ему руку, имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что мероприятие Трампа посетил зараженный коронавирусом.

"У меня был с ним (зараженным) очень короткий контакт", - сказал Шлапп в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

По его словам, сам тот человек не посещал субботнее мероприятие, когда там выступал Трамп. Ранее союз распространил заявление, в котором говорилось, что заболевший вообще не посещал мероприятия в главном зале.

Сам Трамп после сообщения о присутствии зараженного на митинге заявил, что его ""совершенно не беспокоит" эта ситуация. Он также заверил, что продолжит проводить митинги своих сторонников в рамках предвыборной кампании, где собираются тысячи человек.