Харрис поддержала Байдена как кандидата в президенты от демократов

Последний из бывших кандидатов от демократов на выдвижение в президенты Камала Харрис в воскресенье поддержала выдвиженца от партийного истеблишмента Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я решила, что я с большим энтузиазмом поддержу Джо Байдена в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Я верю в него. Я в него верю, и я знаю его давно. То, что нам нужно, это лидер, который действительно заботится о людях и кто может сплотить людей. Я считаю, что Джо это может", - заявила она в видеообращении, размещенном в ее аккаунте в Twitter.

Теперь в гонке остались всего три кандидата: лидеры Джо Байден и Берни Сандерс, а также Тулси Габбард. Последняя имеет минимальную поддержку.

Ранее из гонки вышли сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, миллиардер Майкл Блумберг, бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк и ряд других. Все, кроме Уоррен, выразили поддержку Байдену. Она с момента выхода из гонки 5 марта так и не объявила о том, кого планирует поддержать. По сообщениям СМИ, представители Уоррен обсуждают возможность объединения с командой Сандерса.