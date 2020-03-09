У берегов Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр находился в 86 км к западу от не включенной в округ Гумбольдт территории Петролия.

Очаг залегал на глубине 2,2 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.