У берегов Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр находился в 86 км к западу от не включенной в округ Гумбольдт территории Петролия.
Очаг залегал на глубине 2,2 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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