США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе в понедельник Европейское командование ВС США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Бомбардировщики, число которых не названо, в понедельник прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах. Они примут участие в учениях. В ходе перелета над Атлантикой бомбардировщики дозаправились в воздухе с помощью самолетов-заправщиков KC-10 Extender.

"Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования. Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США", - говорится в релизе.