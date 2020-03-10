В Северной Каролине и Колорадо ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная Каролина и Колорадо из-за эпидемии коронавируса, объявили местные власти во вторник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как объяснил решение губернатор Северной Каролины Рой Купер, оно обусловлено выявлением пяти новых случаев заражения COVID–19. По словам главы штата, выявленные случаи связаны с прошедшей в феврале конференцией BioGen в Бостоне. Общее число заболевших коронавирусом в Северной Каролине достигло семи человек и, как предупреждают власти, вероятно, будет расти.

Также режим чрезвычайной ситуации объявил губернатор Колорадо Джаред Полис. По последним данным, в Колорадо вирус выявлен еще у трех человек, общее число заболевших достигло 15.

Ранее в США режим чрезвычайной ситуации объявили на всем западном побережье США, к такой же мере прибегли власти Орегона. Режим чрезвычайной ситуации также введен в штате Нью-Йорк. По последним данным, на территории США выявлены 804 случая заболевания, большинство – в штате Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.