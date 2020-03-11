В Пентагоне оценили влияние коронавируса на боеспособность войск США
Эпидемия коронавируса, которая охватила многие страны, существенно не повлияла на боеготовность войск США, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"По нашей оценке на данный момент, мы не видим никакого значительного снижения боеготовности и возможностей наших войск из-за COVID-19", - заявил Хоффман на брифинге.
По его словам, это относится и к войскам, размещенным в Южной Корее, где зафиксирована одна из самых масштабных эпидемий коронавируса в мире.
"Эти силы в Южной Корее воздержались от некоторых учений, но мы надеемся, что когда вирус и заболевание отступят, когда потеплеет, мы сможем возобновить нашу деятельность", - добавил Хоффман.
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