Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19

Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC.

"Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19", - приводит телеканал заявление представителя Google.

Всего в офисах компании в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тысяч человек.

Ранее с такой же целью работать на дому сотрудникам рекомендовала компания Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.