Трамп может объявить общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Режим ЧС позволит Трампу выделить федеральные средства на борьбу с вирусом, в противном случае их бы пришлось запрашивать дополнительно через конгресс.
Ранее конгресс выделил более 8 миллиардов долларов на противостояние вирусу, но администрация ведет переговоры о дополнительных средствах на стимулирование экономики и компенсацию гражданам, которые будут вынуждены пропускать работу.
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